ثنائى الأهلى يصلان مدريد.. اعرف السبب...

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جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادى الأهلى العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلى صفوة الأندية العالمية فى المجالات الإدارية المختلفة.
كان مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد وافق على سفر عضوى المجلس خالد مرتجى ومحمد سراج الدين إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجارى لحضور مؤتمر صناعة كرة القدكم حول العالم.
ويأتى حضور مرتجى وسراج الدين هذا المؤتمر ذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم فى إسبانيا (لاليجا)، وحرصا من المجلس على مشاركة كوادره فى مثل هذه المنتديات العالمية للإطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم.
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