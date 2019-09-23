شكرا لقرائتكم منتخب مصر يتلقى عرضا لمواجهة زامبيا وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة، عرضا من إحدى شركات التسويق الرياضى لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر وزامبيا خلال فترة التوقف الدولى المقبلة. وقال نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، والذى يعمل حاليا فى مجال التسويق الرياضى، إنه أرسل عرضا لإتحاد الكرة لمواجهة زامبيا وينتظر رد الجبلاية والجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى. Advertisements تابع نادر السيد أن العرض يتضمن إقامة المباراة داخل مصر، على أن يحدد اتحاد الكرة الملعب الذى يستضيف اللقاء. كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر استدعاء خمسة محترفين فى الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطنى الأول الذى سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدرى المدير الفنى للفريق وهم: محمد صلاح، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد الننى، أحمد حجازى.. كما بدأ الاتحاد المصرى لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.

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