مدفيديف يعزز موقعه بالمركز الرابع في تصنيف المحترفين









اسماء السيد - عزز الروسي دانييل مدفيديف موقعه في المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين، عقب تتويجه بطلا لدورة سان بطرسبورغ الروسية الأحد.

ورفع مدفيديف الذي توج بلقبه الثالث هذا العام، رصيده إلى 5305 نقاط خلف الثلاثي الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، علما بأن المراكز الـ13 الأولى لم تشهد أي تعديل.

وتقدم الكرواتي بورنا تشوريتش، وصيف مدفيديف في سان بطرسبورغ، مرتبة واحدة وبات في المركز الرابع عشر، فيما ارتقى الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بطل دورة متز الفرنسية 22 مركزا وأصبح 39 عالميا.

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9865 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9225

3- السويسري روجيه فيدرر 7130

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4- الروسي دانييل مدفيديف 5305

5- النمسوي دومينيك تييم 4415

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4095

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420

8- الياباني كي نيشيكوري 3330

9- الروسي كارن خاتشانوف 2810

10- الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2530