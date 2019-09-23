اليوم.. الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي الليبي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية.

والمقرر لها أن تقام يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المنستير بتونس، وكان انتهت مباراة الذهاب بفوز الدراويش بأربعة أهداف

مقابل هدفين لبطل ليبيا.

وتطير بعثة الإسماعيلى، صباح غد الثلاثاء، لتونس فى تمام الثامنة والنصف صباحاً، ويترأس بعثة الدراويش المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالنادي.