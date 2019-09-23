يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى، في إياب دور الـ32 من البطولة العربية.
والمقرر لها أن تقام يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المنستير بتونس، وكان انتهت مباراة الذهاب بفوز الدراويش بأربعة أهدافمقابل هدفين لبطل ليبيا.
وتطير بعثة الإسماعيلى، صباح غد الثلاثاء، لتونس فى تمام الثامنة والنصف صباحاً، ويترأس بعثة الدراويش المستشار محمد الكلية عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.