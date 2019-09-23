اخبار الرياضه

المقاولون يستأنف تدريباته استعدادًا لسموحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستأنف فريق المقاولون العرب، تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة سموحة، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن

الجولة الثانية من الدوري العام الممتاز 2019-2020.

وكان عماد النحاس المدير الفني

لفريق المقاولون منح لاعبي الفريق راحة لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، السبت الماضي، في افتتاح الدوري.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يستأنف تدريباته استعدادًا لسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا