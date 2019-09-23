المقاولون يستأنف تدريباته استعدادًا لسموحة

يستأنف فريق المقاولون العرب، تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة سموحة، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن

الجولة الثانية من الدوري العام الممتاز 2019-2020.

وكان عماد النحاس المدير الفني

لفريق المقاولون منح لاعبي الفريق راحة لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، السبت الماضي، في افتتاح الدوري.