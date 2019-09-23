يستأنف فريق المقاولون العرب، تدريباته، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة سموحة، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمنالجولة الثانية من الدوري العام الممتاز 2019-2020.
وكان عماد النحاس المدير الفنيلفريق المقاولون منح لاعبي الفريق راحة لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، السبت الماضي، في افتتاح الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يستأنف تدريباته استعدادًا لسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.