رجال السلة يواجه أصحاب الجياد.. وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة ودية مهمة، اليوم الاثنين، أمام فريق أصحاب الجياد على هامش معسكر الإعداد القصير المقام حاليا في الإسكندرية.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء، ويسعى الجهاز الفني بقيادة أشرف توفيق إلى تجربة العديد من الخطط الفنية استعدادا للفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية ثانية غدا الثلاثاء أمام فريق سموحة في إطار الاستعداد لمباريات بطولة الدوري.
يذكر أن فريق السلة "رجال" بالأهلي يشارك في بطولة منطقة القاهرة إلى جانب بطولة الدوري العام.
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