رقم خاص | بنزيما يتفوق على جميع لاعبي الدوريات الخمس الكبرى

تمكن المهاجم الدولي الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما من قيادة النادي الملكي لكسر عقدة ملعب سانشيز بيزخوان بإشبيلية، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز لرجال المدرب الفرنسي زيدان في المباراة.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف الفوز للنادي الملكي من رأسية بديعة مستغلا تمريرة ناجحة من زميله داني كارفاخال في الجولة الثانية من المباراة.

وأكدت شبكة الإحصائيات “أوبتا” أن المهاجم الدولي الفرنسي تفوق على جميع لاعبي العالم في سنة 2019، إذ سجل 9 أهداف بالرأس، أكثر من أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.