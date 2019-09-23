بالأرقام .. هازارد يُفاجئ مدربه زيدان

فاجأ النجم البلجيكي لنادي ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بنجاحه الكبير في المهام الدفاعية التي أنيطت به في مباراة اشبيلية في الدوري الإسباني.

وكشفت الإحصائيات أن قائد المنتخب البلجيكي كان أكثر لاعبي المباراة افتكاكا للكرات مناصفة مع زميله ونجم اللقاء الأول كارلوس هينريكي كاسيميرو.

وقام إيدين هازارد بافتكاك أو استرجاع 8 كرات في المباراة، وهو نفس عدد الكرات التي قام متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو باسترداده.