رياضة | رئيس "فيفا" يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "فيفا" يوجه رسالة إلى محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقديره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمشاركة الأخير الفاعلة في اجتماع العمل الأول؛ بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا في إطار الشراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا والذي جرى 11 سبتمبر الجاري بمقر الكاف.

وقال إنفانتينو في خطاب تسلمه رئيس الأهلي أمس إنه شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولي يشكر محمود الخطيب على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم في القارة الإفريقية بأفكار وبخبرات كبيرة وهو ما تم تناوله في الاجتماع المشار إليه والذي ركز في نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية وكذلك التحكيم الإفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب..

وأكد إنفانتينو في خطابه لرئيس الأهلي أن هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الإفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.

الأهلي يواجه سموحة

يحل نادي الأهلي ضيفًا على سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020.

ويصطدم رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باختبار صعب أمام حسام حسن المدير الفني لسموحة في لقاء قوي لأن مباريات الأحمر أمام العميد غالبًا ما تحفل بالإثارة والندية.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي فاز به في آخر 4 مواسم على التوالي بعد أيام من فوزه بلقب السوبر على حساب الزمالك بقيادة مدربه ميتشو.

واختار رينيه فايلر قائمة من 24 لاعبًا لمواجهة سموحة غاب عنها محمود متولي ووليد أزارو للإصابة

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - رمضان صبحي

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خط الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي

أما حسام حسن المدير الفني لسموحة فاختار قائمة شهدت ظهور ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق المنتقل إلى الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية

قائمة سموحة لمباراة الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: الهاني سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل وأحمد جمال ومحمود عزت وكريم يحيى وفارس مجاهد وأحمد أبو الفتوح ومحمد الترهوني و شريف رضا ومحمد كوفي.

خط الوسط: يوسف ديوب وأحمد حمص وإيدي إيمومو ومحمد حليمو وإسلام الفار وناصر ماهر وأحمد مكي وإسلام جمال وفوزي الحناوي

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا ومحمد جمال

مواجهات حسام حسن ضد الأهلي

ويتفوق الأهلي على حسام حسن في كل الأندية الأندية دربها حيث فاز الأحمر في 11 لقاء بينما تفوق العميد في 5 وتعادل في 5 مباريات أخرى

ولعب حسام حسن أمام الأهلي في الجولات المبكرة وكانت المرة الأولى في الجولة الثانية من بطولة الدوري موسم 2008-2009 وخسر حينها الأحمر أمام المصري البورسعيدي بهدفي أحمد شديد قناوي ومحمد جابر.

وسقط حسام حسن عندما كان مدربًا للمصري البورسعيدي في الجولة الثانية من الموسم الماضي في فخ الخسارة بهدفين نظيفين للمالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو