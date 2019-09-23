رياضة | ريال مدريد يفي بوعده بالركض حتى النهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفي بوعده بالركض حتى النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان من الممكن أن يتخيل قليلون أن يكون هذا الأسبوع الصعب بالنسبة لريال مدريد ينتهي بشكل إيجابي ، ولكن بعد هزيمة 3-0 على ملعب برنسيس برنسيس ، حشد زين الدين زيدان قواته بما يكفي للمعركة من أجل الفوز 1-0 على إشبيلية.

على ريال مدريد بعد بدايته المختلطة لموسم الدوري الاسباني ، الذي زاد فقط مع بداية كارثية لحملته القارية. في الأيام التي تلت كورتوا بثلاثة أهداف إلى أبطال فرنسا ، كانت هناك اجتماعات فريق وأسئلة ودورات تدريبية ، ومع ذلك ، تحدث زيدان بحماس شديد عن الشدة والرغبة.

كان من السهل على لوس ميرينجو أن يخشى رحلة إلى الأندلس ، خاصة على أرض فشلوا فيها في المواسم الأخيرة ، لكنهم احتضنوا التحدي.

منأجل التقاط صورة النادي الرسمية لحملة 2019/20 ، لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أسوأ ، لكنه لم يكن بحاجة إلى أن يقول الكثير. لقد صنعوا وكانوا يائسين لوضع الأمور في نصابها الصحيح في أقرب فرصة ممكنة في صباح يوم الأحد.

وكان هناك لقاء آخر بين زيدان وبيريز واللاعبين ، حيث يريد الرئيس أن يكون قريبًا من الفريق قبل ساعات من المواجهة مع إشبيلية.

Advertisements

لقد دعمهم بصوت عالٍ في ذلك الاجتماع وردّ عليهم ، ووعدوا بإعطاء كل شيء لأخذ ثلاث نقاط من الأندلس.

كان هذا هو بالضبط ما حدث ، مع كل لاعب من ريال مدريد يركض على الأرض مساء الأحد ، ويحصل على 1 -0 النصر في هذه العملية. لم تكن لعبة للتألق الفني أو مهارة اللعب ، لقد كانت أمسية للحل الدفاعي والتركيز.

وكان كل من جاريث بيل وجيمس رودريجيز من بين أفضل اللاعبين أداءً ، وأعطوا مرة أخرى كل شيء لمسؤولياتهم الدفاعية يوم الأحد ، الأمر الذي كان مثيرًا للإعجاب بشكل لا يصدق عندما تفكر في مدى تكبد الزوج في الأشهر الأخيرة.

يبدو أن الأزمة قد تركت وسوف تتراجع الثقة من هذا النصر ، لكن الأهم بالنسبة لزيدان هو أن فريقه لعب هذا الفريق بالضبط ، وهذا سيساعدهم على الفوز بالعديد من المباريات في الأشهر المقبلة.