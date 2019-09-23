شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات نارية في كأس محمد السادس - الدور الـ32 والان مع التفاصيل

يستعد اليوم 8 فرق للمنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تجمع بين كلاً من الشرطة العراقي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي مع النصر العماني وشبيبة الساورة الجزائري مع الشباب السعودي والرجاء المغربي أمام هلال القدس الفلسطيني.

في المباراة الاولى يستضيف الجزيرة الاماراتي مباراة الفريق مع نظيره النصر العماني في عودة دور الـ32 من عمر البطولة .

وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الجزيرة الاماراتي بنتيجة 1-0 حيث يامل الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل الى دور ال16 في المقابل يحتاج النصر العماني للفوز بشدة بفارق ثنائي علي الاقل في العودة للمرور الى الدور المقبل .

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وفي المباراة الثانية يستضيف الشرطة العراقي نظيره الكويت الكويتي في إياب دور الـ32 علما أن مباراة الذهاب بفوز الكويت 3-1 حيث لايريد اكثر من هجف واحدة للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة ، لضمان التأهل للدور المقبل بينما يحتاج الشرطة للفوز بهدفين دون رد أو بفارق 3 أهداف على الأقل لخطف بطاقة العبور.

وفي المباراة الثالثة يستضيف الرجاء المغربي نظيره هلال القدس الفلسطيني بينما يلتقي شبيبة الساورة الجزائري مع نظيره الشباب السعودي في ذهاب دور الـ32.

ويسعى كل فريق من الأربع فرق لتحقيق نتيجة ايجابية أفضلية قبل مباراة العودة على أمل بلوغ الدور الـ من عمر البطولة 16.