شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجدد الثقة في سييرا والجمهور يقابله بالرفض والان مع التفاصيل

جددت إدارة نادي الاتحاد الثقة في التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق رغم مطالبات جمهور الفريق بالاطاحه به بعد النتائج السلبية التي مُني بها الفريق في الفترة الأخيرة ولاتي كان آخرها الخسارة بنتيجة 3-1 من الهلال .

وأكد أنمار الحائلي رئيس النادي في تصريحاته الصحافية أن إقالة المدرب ستجعل الفريق بشكل اسواء و ان المنافسة ستضيع من بين ايديهم ويجب المحافظة على الاستقرار داخل الفريق .

واضاف انهم ارتكبو خطاً كبير بإعطاء سييرا جميع الصلاحيات بخصوص جلب اللاعبين وان قرار إلغاء عقد اللاعب خيمينيز فني إداري وان التعاقد معه كان خطأ منذ البداية ونعمل علي تصحيح الوضع بالطريقه الوديه .