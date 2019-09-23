اجراءات ضد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) اليوم الاثنين إنها بدأت اجراءات عدم امتثال ضد الوكالة الروسية بداعي وجود “تضارب” في بيانات حصلت عليها من معمل موسكو في يناير كانون الثاني الماضي.

وتسلمت اللجنة التنفيذية في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقريرا من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها اليوم الاثنين بشأن

آخر مستجدات عملية تحليل بيانات معمل موسكو.

وقالت الوادا في بيان “أبلغت لجنة مراجعة الامتثال اللجنة التنفيذية بأن مزيدا من التحقيقات .. بشأن وجود تضارب في بيانات

معمل موسكو .. دفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لبدء اجراءات عدم امتثال رسمية ضد الوكالة الروسية في 17 سبتمبر 2019”.