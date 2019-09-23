تابع “naw “هنا أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز في مصر والعالم أجمع، من محبي الليجا الأسبانية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز، التي يهتم الملايين من محبي الكرة العالمية في معرفتها، فالدوري الأسباني يحظي بمتابعة كبيرة في العالم أجمع، لأنه من الدوريات الخمس الكبرى على مستوى العالم، ويضم أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي.

تصدر كريم بنزيما ترتيب قائمة هدافي الدوري الأسباني الممتاز برصيد 5 أهداف، يشاركه لاعب فياريال جيراردو مورينو بنفس الرصيد 5 أهداف، ثم يأتي لاعب ريال بيتيس لورين مورون برصيد 3 أهداف.

يضم الدوري الأسباني الممتاز عدد 20 فريق يلعب كل فريق 38 مباراة في الموسم، وكان الدوري الأسباني قد أنطلق عام 1929 ميلادي، وكان وقتها يتكون من عشرة فرق فقط وحصل برشلونة على أول لقب للدوري الأسباني 1929.

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ترتيب قائمة هدافي الدوري الأسباني بعد نهاية الجولة الخامسة

اسم اللاعب النادي الذي يلعب له عدد الأهداف التي سجلها كريم بنزيما ريال مدريد 5 أهداف جيراردو مورينو فيا ريال 5 أهداف لورين مورون ريال بيتيس 3 أهداف دانيال يا خور فالينسيا 3 أهداف راؤول جارسيا أتلتك بلباو 3 أهداف سانتي كازورلا فيا ريال هدفين أنطوان جريزمان برشلونة هدفين

قائمة أعظم هدافي الدوري الأسباني على مر التاريخ