شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئوا الأخضر تتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020 والان مع التفاصيل

استطاع منتخبنا السعودي للناشئين حجز مقعدا له في نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاما المقررة اقامتها في البحرين 2020 بعد التعادل السلبي مع نظيره العماني وارتقاء رصيده النقطي عند 7 نقاط.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن ان البحرين تشرف علي استضافة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، والتي ستقام العام المقبل من خلال الفترة 16 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر.

وجاء تأهل الأخضر مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط حيث فاز على سوريا برباعية وبنفس النتيجة تخطى بها وباكستان.

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كما استطاع المنتخب العماني التأهل كأفضل المنتخبات صاحب المركز الثاني من بين المجموعات برصيد 6 نقاط من انتصارين.

هذا ويشهد سابق كبير في التصفيات مشاركة 47 منتخبا، تم توزيع التصفيات على منطقتين الغرب بمشاركة 25 فريقًا، والشرق بمشاركة 22 فريقًا.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في البطولة، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة " البحريين" والذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثماني مجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.