شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر مان «إنبي» يلفت انتباه الصحف الإنجليزية.. وجاري لينكر يعلق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت صحيفة بريطانية بالتصدي الخرافي لـ«محمود جاد» حارس مرمى إنبي خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز بالدوري المصري.

وأبرزت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الإنقاذ المذهل لـ«جاد» خلال المباراة بعدما تصدى لهجمة خطيرة في منتصف الملعب برأسه، ليعود سريعًا لينقذ مرماه الخالي بحركة أكروباتية.

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ولم تتوقف ردود الفعل حول تصدي «جاد» عند هذا الحد بل امتدح نجم المنتخب الإنجليزي السابق، جاري لينكر، وهداف كأس العالم لكرة القدم 1986، محمود جاد بعد التصدي الذي قام به في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «تصدي إعجازي».

وردت إدارة نادي إنبي علي تعليق «لينكر» عبر محمد عادل غرابة، عضو مجلس الإدارة، الذي علق باللغة الإنجليزية قائلا: «إنه يطير دائما، إنبي لديها سوبر مان في حراسة المرمى».

ولم يشفع إنقاذ «محمود جاد» الخيالي لفريقه في تحقيق نقاط المباراة الثلاثة لتهتز شباكه خلال المباراة 4 مرات ليسقط أمام منافسه بيراميدز بهزيمة قاسية.

يذكر أن محمود جاد من ناشئين إنبي مواليد 1998 ولعب في منتخب الشباب، وأول مشاركة له مع إنبي في الفريق الأول كانت في بطولة الدوري الموسم الماضي.