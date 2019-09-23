رياضة | نشرة أخبار دوري القسم الثاني (المظاليم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار دوري القسم الثاني (المظاليم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" نشرة أخبار دوري القسم الثاني، قبل أيام من إنطلاق المسابقة، تتضمن أبرز استعدادات الأندية في الصعيد والقاهرة وبحري.

ومن المقرر أن تقام المسابقة منتصف أكتوبر المقبل، بمشاركة 36 فريق، حيث تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 12 فريق.

نشرة أخبار "الخليج 365 الرياضي" :

- سوهاج يتعاقد مع رامبو



حسم مجلس إدارة نادي سوهاج ملف المدير الفني الجديد، بالتعاقد مع نبيل محمود رامبو لاعب الزمالك الأسبق، خلفاً لأبو العينين شحاته.

- الألومنيوم يواصل تدريباته عقب الخسارة من المدينة



يواصل فريق الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، تدريباتة الجماعية، اليوم، عقب الخسارة أمس من فريق المدينة المنورة بهدف نظيف.

- محمود سعد ينتظم في مران كوكاكولا



إنتظم اللاعب محمود سعد مدافع كوكاكولا، في تدريبات فريقه، عقب إنقطاع طوال فترة الإعداد الحالية، لظروفه الخاصة، ويشارك سعد في المران الجماعي على ملعب اتحادا الشرطة.

- الإعلاميين ضيفاً على نادي مصر



يواجه فريق الإعلاميين نظيره نادي مصر، عصر اليوم، بملعب طلعت حرب، استعداداً للموسم الجديد، كما سيلتقي الإعلاميين مع الإتصالات الخميس المقبل، ثم يستضيف منتخب السعودية للشباب يوم الأحد 29 سبتمبر الحالي.

- جمهورية شبين ضيفاً على الغزل

يحل فريق جمهورية شبين ضيفاً على شقيقة الأصغر فريق غزل شبين، عصر اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة بتروجت في إفتتاح القسم الثاني.

- فاركو يقيد 16 لاعب في قائمة الأولى

شهدت قائمة فريق نادي فاركو قيد 16 لاعب، وهم أحمد خطاب، حسن جمعه، أحمد العزب، أحمد عوض، أحمد البحراوي، ناصر البوهي، أحمد سعيد، علي بهيج، أحمد حسين، أحمد زغلول، عماد علاء، محمد فوزي، محمد سعيد، هاني السيد، جابر كامل، سامح عبد الفضيل.

- دمنهور يواجه الحرية

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يخوض فريق دمنهور مباراة ودية اليوم أمام الحرية، كما سيلعب مع جمهورية شبين، عصر الخميس المقبل استعداداً للموسم المقبل.

- الدخلية يعود للتدريبات الأربعاء

منح ضياء عبد الصمد، المدير الفني للداخلية، لاعبيه راحه من التدريبات يومي الإثنين والثلاثاء، عقب ختام معسكر الإسماعيلية، وكان الفريق قد خاض ثلاث مباريات مؤخراً حيث فاز على الشهداء 3-0، وعلى منتخب السويس 1-0، وعلى بورفؤاد 3-0.

- دكرنس يلاقي سيراميكا وكوكاكولا

قرر الجهاز الفني لفريق دكرنس إقامة مبارتان وديتان، حيث سيلعب مع سيراميكا عصر الثلاثاء، كما سيواجه كوكاكولا يوم الخميس، وكان دكرنس قد تعادل مؤخراً مع الإعلاميين بدون أهداف.

- توزيع مجموعات القسم الثاني

المجموعة الأولى

1- المنيا

2- سوهاج

3- التليفونات

4- بترول أسيوط

5- طهطا

6- ديروط

7- البنك الأهلي

8- الإعلاميين

9- شبان قنا

10- بني سويف

11- الألومنيوم

12- الفيوم

المجموعة الثانية

1- جمهورية شبين

2- الزرقا

3- النصر

4- كوكاكولا

5- سيراميكا

6- منتخب السويس

7- الترسانة

8- بتروجت

9- الداخلية

10- النجوم

11- المريخ

12- القناة

المجموعة الثالثة

1- الحمام

2- أبو قير

3- بيلا

4- فاركو

5- دكرنس

6- بلدية المحلة

7- المنصورة

8- دمنهور

9- غزل المحلة

10- الأوليمبي

11- الرجاء

12- المالية