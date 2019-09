رياضة | القنوات الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، مساء اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، صوب مدينة ميلانو الإيطالية، لمشاهدة أحداث حفل جوائز The BEST 2019، لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لذلك نقدم لكم القنوات الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019، لمتابعتها حصريًا فور إنطلاقها.

القنوات الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019

وحرصًا مناً على مشاهدتكم لفعاليات أحداث حفل "ذا بيست" فور انطلاقه، نقدم لكم القنوات الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019، حيث يذاع الحفل عبر قناة بين سبورتس الإخبارية bein sports news.

تردد القناة الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019

ونعرض لكم تردد القناة الناقلة لحفل جوائز The BEST 2019، حيث تبث قناة بين سبورتس الإخبارية bein sports news، عبر القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات التالية: التردد 12604، باستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 2/3، وأيضًا عبر تردد 11054، باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز27500، وبمعامل تصحيح خطأ 2/3، وكذلك عبر تردد 11013، بتردد 11013، واستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 2/3.

موعد حفل جوائز The BEST 2019

ومن المنتظر أن ينطلق حفل جوائز The BEST 2019 على مسرح لاساكا بمدينة ميلانو، في تمام السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، والسابعة والنصف بتوقيت تونس، والثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

المرشحين لنيل جائزة The BEST 2019

يتنافس على جائزة أفضل في العالم لاعب الثلاثي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

بينما يتنافس على جائزة أفضل مدرب في العالم الثلاثي، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام.