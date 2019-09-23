شكرا لقرائتكم إنبي يرفض معاقبة لاعبيه على رباعية بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ مسئولو نادي إنبى، على اقتراح معاقبة لاعبى الفريق البترولى بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020.

جاء رفض مسئولى النادى البترولى توقيع عقوبات مالية على اللاعبين لكون اللقاء فى بداية الموسم وفضل مجلس إدارة إنبى دعم لاعبى الفريق بعد تلك الخسارة الثقيلة للخروج من الكبوة سريعاً خاصة إن الفريق لديه مواجهة منتظرة على ملعبه يوم الخميس المقبل، وذلك أمام طلائع الجيش، فى الأسبوع الثانى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

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وفضل مجلس إدارة إنبى، عقد جلسة مع على ماهر المدير الفنى للفريق واللاعبين لمطالبة الجميع داخل الفريق بالظهور بشكل أفضل فى المباريات القادمة حيث جاء تفضيل المجلس البترولى، الحكم، على العديد من الأمور المختلفة داخل الفريق انتظاراً لما ستفسر عنه الفترة القادمة بمنافسات الدورى.

ومن جانبه عقد على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى، جلسة مع اللاعبين، شدد خلالها إن الخسارة برباعية من بيراميدز، يعد درسًا مبكراً للجميع داخل الفريق البترولى وإنذار للجميع بضرورة التركيز الشديد فى المرحلة المقبلة لتجنب السيناريو الذى تعرض له الفريق فى الموسم الماضى من عدم التركيز فى البدايات ما جعل الفريق يصارع طويلاً مع شبح الهبوط للقسم الثانى وشدد على ماهر فى حديثه مع لاعبى إنبى إنه لن يقبل مُجدداً الظهور بهذا الشكل وإنه ستكون هناك عقوبات فى انتظار المقصرين وحرص على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة الطلائع مستعيناً بفيديو الخسارة برباعية من بيراميدز.