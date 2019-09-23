شكرا لقرائتكم تعديلات متوقعة في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد.. عودة مصطفى وجمعة وزيزو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، في إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق البيض في مباراته ضد الاتحاد السكندرى، على استاد بتروسبورت، التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم، فى الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك ضد الاتحاد السكندرى بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.