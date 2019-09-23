ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا  على إشبيلية في الدوري الإسباني

ريال مدريد يحققفوزا صعبا على إشبيلية في الدوري الإسباني الإثنين 23 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 حسم فريق ريال مدريد قمة الجولة الخامسة من الدوري الاسباني، بفوز صعب خارج الأرض على مضيفه إشبيلية بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مساء الأحد.

ولم يشهد الشوط الأول أحداثا مثيرة فرصة خطيرة من جانب النجم البلجيكي إدين هازارد فى الدقيقة 34 أخرجها حارس إشبيلية بصعوبة. Advertisements وفى الشوط الثاني أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد من خلال رأسية متقنة من داني كارفخال فى مرمى الفريق الأندلسي. بهذه النتيجة صعد ريال مدريد إلى وصافة الدوري الاسباني برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر، في المقابل تراجع إشبيلية إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

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