شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تطالب بعدم الاستعجال في «تسريح» المدربين واللاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال لقائه رؤساء أندية دوري كأس الأمير شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال لقائه رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أخيراً بجدة، على الابتعاد عن التصريحات التي تسبب احتقان الجماهير والأندية، والاعتدال في تناول القضايا الجانبية التي قد تحدث بين الأندية خلال مباريات الموسم الرياضي الحالي، كما طالب رئيس هيئة الرياضة بمنح الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب الفرصة كاملة، وعدم الاستعجال في تسريحهم بمجرد خسارة مباراة أو عدم الظهور بالمستوى الفني المأمول؛ وذلك لتجنّب الأندية للقضايا والمطالبات المالية في «الفيفا» التي كانت هاجس الأندية في فترة سابقة، قبل أن يتدخل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإغلاق ملف المديونيات كاملة مطلع الموسم الماضي. يذكر أن مدربي فريقي الأهلي برانكو والوحدة ماريو كانا أول المغادرين الأسبوع الماضي، بعد أن تم إلغاء عقديهما من قبل إدارتي الناديين، كما أنهت إدارة نادي الاتحاد عقد اللاعب خمينيز.



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