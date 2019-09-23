الأهلي مع سموحة والزمالك ضد الاتحاد.. موعد المبارتين والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره نادي سموحة، في اللقاء المقرر إقامته على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، بينما يستضيف نادي الزمالك خصمه العنيد الاتحاد السكندري في ملعب بتروسبورت، ويسعى النادي الأبيض لإرضاء جماهيره بالفوز على سيد البلد بعد خسارة لقب السوبر أمام الأهلي منذ 48 ساعة.

ويأتي اللقاءين في أخر أيام الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يقام لقاء الأهلي وسموحة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين، بينما يقام لقاء الزمالك والاتحاد في تمام الثامنة مساء.

وستُذاع المبارتين على الهواء مباشرة عبر قناتي “أون سبورتس” و “تايم سبورتس.