موعد مباراتي الأهلي وسموحة.. والزمالك والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يستضيف نادي سموحة، نظيره الأهلي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في الخامسة والنصف مساء الإثنين.

ويدخل الأهلي اللقاء، وهو حامل اللقب الموسم الماضي، كما حصل الأحمر على بطولة السوبر المصري منذ أيام على حساب الزمالك.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - حسام عاشور - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.

وعلى الجانب الاخر،يستضيف الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري في الثامنة مساء الإثنين.

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ويذخل الفريق الأبيض متأثرا بخسارة السوبر أمام الأهلي.

التشكيل المتوقع للزمالك

عواد

النقاز وعبدالشافي ومحمود علاء والنوش

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، وبن شرقي، وشيكابالا، وأوناجم

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري هذا الموسم على قناتي أون سبورت، وتايم سبورت (أرضي وفضائي)