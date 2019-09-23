شاهد..باريس سان جيرمان يخطف فوز صعب أمام ليون في الدوري الفرنسي بأقدام نيمار

حقق باريس سان جيرمان فوزًا هامًا على نظيره أولمبيك ليون، بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ضمن الجولة السادسة

من الدوري الفرنسي، "ليج وان".

سجل البرازيلي نيمار دي سيلفا، نجم الفريق الباريسي هدف فريقه الوحيد في

الدقيقة 87، ليخطف ثلاث نقاط هامة لفريقه.

وعزز باريس سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، خلفه أنجريز الوصيف برصيد 12 نقطة، في حين احتل ليون المركز التاسع برصيد 8 نقاط.