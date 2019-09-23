شاهد..ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويقفز للمركز الثاني في الليجا

فاز ريال مدريد على نظيره إشبيلية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإسباني "الليجا".
سجل كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد هدف الفوز للملكي في الدقيقة 64.
دخل ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان المدير الفني الملكي اللقاء بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، داني كاربخال،
ورفع ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقاط، بينما يحتل إشبيلية المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
شاهد هدف بنزيما وملخص المباراة..
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