أزارو يمنح أجايي وصلاح محسن فرصة ثالثة أمام سموحة

يواصل المهاجم الدولي المغربي “وليد أزارو” تغيبه عن تشكيلة الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي، منذ إصابته بجزع في الركبة خلال التدريبات التحضيرية لمباراة ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل 10 أيام.

وأستبعد وليد أزارو من القائمة المستدعاة للمباراة الافتتاحية للأهلي في الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019، لعدم تعافيه من الإصابة التي ابعدته عن مباراة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا ثم أمام الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري.

وسجل الأهلي 5 أهداف في المباراتين تحت قيادة المدير الفني السويسري الجديد “رينيه فايلر”، ومن بينهم هدف لمهاجم منتخب مصر الاولمبي “صلاح محسن” أمام كانو سبورت، وثنائية للاعب النيجيري “جونيور أجايي” أمام الزمالك.

ولن يكون وليد أزارو اللاعب الوحيد الذي سيغيب بداعي الإصابة عن مباراة سموحة، فقد تعرض قلب الدفاع المنضم حديثًا من الإسماعيلي “محمود متولي” لمزق في العضلة الخلفية خلال الدقائق الأولى من مباراة الزمالك.

كما اُستبعد حسين السيد مارسليو ولاعب الوسط “عمار حمدي” من تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة على ملعب برج العرب ليلة غد الاثنين في ختام الجولة الأولى من الدوري المصري.