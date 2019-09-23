الامارات | دبا الفجيرة يختتم استعداداته لموسم «الأولى» بالفوز على التعاون

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي دبا الفجيرة استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل لأندية الهواة بالفوز على مضيفه نادي التعاون 3-2، في المباراة الودية التي أقيمت بملعب التعاون في مدينة شعم في رأس الخيمة ضمن استعدادات الفريقين للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، حيث سجل أهداف دبا الفجيرة اللاعب الموهوب عبيد الشهياري والبرازيلي فينيكيوس (هدفان)، بينما سجل هدفي التعاون المحترف العاجي كوفي واللاعب عبدالله شي (مقيم).
وعبر مدرب دبا الفجيرة محمد عبيدالخديم، عن سعادته بالمستوى الفني للمباراة، مؤكداً أنها حققت المراد منها كونها تسبق انطلاق المنافسات الرسمية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أكد اللاعبون جاهزيتهم لانطلاق الموسم، ونتمنّى أن يواصل الفريق ظهوره الجيد في المباريات المقبلة».
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