نيمار «المنقذ» في مباراة باريس سان جيرمان وليون

الأحد 22 سبتمبر 2019

مرة جديدة لعب البرازيلي نيمار دور المخاص لفريقه البي اس جي في الليغ 1 الفرنسية وقاده لتخطي نادي ليون بنتيجة 1 - 0 لحساب الجولة السادسة من البطولة المحلية.



نيمار الذي سجل في الجولة السابقة هدف الفوز في مرمى ستراسبورغ لعب نفس الدور في لقاء ليون في الغروباما وسجل هدف الفوز لرجال المدرب توخيل ليقودهم الى تصدر الليغ 1 منفردين وبفارق 3 نقاط عن انجيه المفاجأة.

وحاول ليون مباغتة الباريسيين القادمين من فوز كبير على ريال مدريد الاسباني 3 - 0 في دوري الابطال لكن التماسك الدفاعي والقدرة الهائلة لنيمار على مراوغة الخصم جعلت مدافعي الفريق لاستعمال الخشونة في بعض الاحيان لايقاف النجم البرازيلي.

وسجل نيمار هدف المباراة الوحيد د 87 لتنتهي 1 - 0 ويتصدر البي اس جي البطولة منفردا.