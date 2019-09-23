هدف بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على اشبيليه بهدف نظيف

ملخص مباراة ريال مدريد واشبيلية، ماتش ريال مدريد ضد اشبيلية، ويلعب اليوم الفريقين من أجل صدارة الليغا الأسبانية، حيث بعد تغثر كلاً من اتلتيكو مدريد وبرشلونة يوم أمس، ستكون تلك المواجهة بين الفريقين بمثابة تحقيق الصدارة والقفز إلي سلم ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم لأول مرة خلال هذا الموسم.

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد اشبيلية اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة على ملعب ملعب رامون سانشيز بيزخوان وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3 ويعلق على تلك المواجهة المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

ستكون تلك المواجهة بين الفريقين بمثابة تحدي لريال مدريد بعد خسارته المذله في دوري ابطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفه، حيث سيحاول الفريق استعادة الثقة خلال تلك المواجهة الصعبة لفريق قوي في ملعب صعب، وسيكون ريال مدريد متسلحاً في تلك المباراة بالثلاثي جاريث بيل وايدين هازارد وكريم بنزيما.

ملخص مباراة ريال مدريد واشبيلية