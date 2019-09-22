شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يخطف فوز صعب من ليون بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

استطاع نادي باريس سان جيرمان أن يفوز على نظيره نادي أولمبيك ليون بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: سيلفا، ديالو، ماركينيوس.

خط الوسط: مونيير، جاي، هيريرا، بيرنات.

خط الهجوم: دي ماريا، موتينج، نيمار.

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بينما بدأ ليون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: أندرسن، دينايير، أنتونيو.

خط الوسط: دوبو، عوار، مينديز، كوني.

خط الهجوم: اديليد، ديمبلي، ديباي.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وليون في الدوري الفرنسي

وبدأت المباراة بشكل هجومي منذ البداية بحثا عن تسجيل هدفه الأول ولكن كان دفاع ليون يتصدى لهذه الخطورة وفي الدقيقة 87 سجل سان جيرمان هدفه الأول عن طريق نيمار لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد باريس سان جيرمان إلى 15 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بينما يقف رصيد ليون عند 8 نقاط في المركز التاسع.