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كلوب يجمع الأرقام القياسية عقب الفوز على تشيلسي بالدوري الإنجليزي

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استطاع نادي أن يفوز على نظيره نادي تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

كلوب يجمع الأرقام القياسية عقب فوز اليوم على تشيلسي 

أصبح يورجن كلوب أول مدرب في تاريخ نادي ليفربول الذي يفوز على نادي تشيلسي في ثلاث مباريات متتالية على ملعب ستامفورد بريدج.

كما أصبح ليفربول أول فريق يفوز في المباريات الستة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لمدة موسمين متتاليين، بالإضافة إلى أنهلم يخسر سوى مباراة واحده في أخر 45 مباراة بالدوري.

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ليفربول أكثر من سجل أهداف من كرات ثابته

وسجل ليفربول 34 هدف من كرات ثابته منذ الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق سبعة أهداف عن أقرب منافسيه.

وأصبح ليفربول أول فريق يسجل أكثر من هدف في 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي منذ موسم 1058/1959.

ويعتبر الريدز ثاني فريق ينتصر في المباريات الخمسة عشر الأخيرة بالدوري الإنجليزي بعد فريق مانشستر سيتي.

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد ليفربول إلى 18 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

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