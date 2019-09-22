شكرا لقرائتكم فريق أوروبا يحقق كأس ليفر للعام الثالث على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق "فريق أوروبا" اللقب الثالث تواليًا في كأس ليفر الاستعراضية لكرة المضرب التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية على حساب "فريق العالم"، وذلك بعد فوز الالماني ألكسندر زفيريف على الكندي ميلوش راونيتش 6-4 و3-6 و10-4 في المباراة الحاسمة الاحد.

وتأخر "فريق أوروبا" 7-11 في منتصف اليوم الاخير الا أن فوز السويسري روجيه فيدرر على الاميركي جون ايسنر في المباراة ما قبل الاخيرة، وزفيريف على راونيتش في المواجهة الأخيرة الحاسمة منحت الأوروبيين لقبهم الثالث تواليًا منذ انطلاق المسابقة عام 2017.

وقال السويدي بيورن بورغ (63 عامًا) نجم الكرة الصفراء السابق وقائد فريق القارة العجوز "فريق العالم كان قريبا مرة أخرى من اللقب ولكننا فزنا بالنقاط الصحيحة وحالفنا الحظ قليلا ربما".

ودخل فريق أوروبا اليوم الاخير من المسابقة التي تقام على مدى ثلاثة أيام، متقدمًا بنتيجة 7-5 وكان بحاجة للفوز بمباراتين من أصل أربع للفوز باللقب، حيث يحصل كل فريق على ثلاث نقاط عن كل فوز. الا أن الفريق الاوروبي تعرض لنكسة بعد أن اضطر الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا إلى الانسحاب من منافسات الاحد بسبب تورم في معصم يده، وبالتالي عدم مشاركته في مباراة الزوجي المرتقبة الى جانب فيدرر، وفي الفردي أمام الاسترالي "المشاغب" نيك كيريوس.

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وحل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بدلا من نادال في لقاء الزوجي في مواجهة الأميركيين جون أيسنر وجاك سوك، التي انتهت لصالح الأخيرين بنتيجة 5-7، 6-4 و10-8، قبل أن يسقط النمسوي دومينيك تيم (بديل نادال) بطريقة مفاجئة أمام الاميركي تايلور فريتز (بديل كيريوس) في المباراة الثانية 7-5، 6-7 (3/7) و10-5 ليتقدم فريق العالم 11-7.

ودخل فيدرر المباراة الثالثة ولا خيار أمامه الا الفوز لإبقاء فريق أوروبا في الصراع على اللقب. ونجح السويسري في الانتصار على ايسنر بصعوبة 6-4 و7-6 (7/3)، لتصبح النتيجة 11-10 لصالح "فريق العالم"، قبل أن يحسم زفيريف اللقاء الحاسم لصالحه.

وقال فيدرر المتوج بالنسخات الثلاث "أنا سعيد جدًا كوني نجحت في مساعدة فريقي. رؤية رافا (نادال) على المقاعد بعد ان اضطر للانسحاب بسبب الاصابة، أشعر أنها صداقة حميمة".

وتقام النسخة الرابعة من كأس ليفر في مدينة بوسطن الاميركية وفقًا لنظام إقامة الدورة الاستعراضية في مدينة أوروبية وأخرى من العالم في العام التالي.