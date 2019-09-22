مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة ثانية من وست هام في الدوري الإنجليزي



تلقى فريق مانشستر يونايتد، الأحد، الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



وخسر مانشستر يونايتد من مضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون رد في الجولة السادسة للمسابقة المحلية.



بذلك، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 11 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف ليفربول المتصدر.



ويدين وست هام يونايتد بالفضل في تحقيق الانتصار إلى الأوكراني اندريه يارمولنكو و آرون كريسويل اللذين أحرزا هدفا الفوز في الدقيقتين 44 و84.



وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل كريستال بالاس مع ضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيد الأول إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد الأخير إلى 4 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.



تقدّم كريستال بالاس بهدف بالنيران الصديقة عبر لياندير ديندونكير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46، وأدرك وولفرهامبتون التعادل عن طريق البرتغالي دييغو جوتا في الدقيقة 96.