Real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم 22-9-2019 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر في الجولة الخامس من مباريات الدوري الاسباني، المباراة سوف تقام فى مدينة اشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، المباراة هامة لكلا الفريقين فريق اشبيلية لديه 10 نقاط، و يتساوي فى الرصيد مع فريق غرناطة الذي فاز بالأمس على برشلونة، كما يتساوى مع ريال سويداد واتلتيكو مدريد، وفى حالة فوز اشبيلية سوف ينفرد بصدارة جدول الليجا الأسباني، بينما رصيد ريال مدريد 8 نقاط، جدير بالذكر أن فريق برشلونة حامل لقب الدوري الاسبانى الموسم الماضي تعرض لهزيمتين ورصيده سبع نقاط فقط.

مشاهدة مباراة ريال مدريد عبر bein sport بدون تقطيع

مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت، الساعة الحادية عشر مساء بالامارات، عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

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كورة اونلاين مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر

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بعد دقائق سوف تبدأ أحداث الشوط الاول من المباراة

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