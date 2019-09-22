شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يقلب الطاولة على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل

استطاع نادي أرسنال أن يفوز على نظيره نادي أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص الشوط الأول بين أرسنال وأستون فيلا

بدأ الشوط الأول بشكل هادئ من جانب الفريقين وبمرور الوقت ظهرت خطورة من كلا الفريقين ليسجل أستون فيلا هدفه الأول عن طريق جون مكجين في الدقيقة 20 ثم تفاجئ نادي أرسنال بطرد مايتلاند في الدقيقة 41 ليتراجع أداء الفريق بعض الوقت ثم ينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدف نظيف.

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ملخص الشوط الثاني بين أستون فيلا و أرسنال

وبدأ الشوط الثاني وكان نادي أرسنال هو الأكثر سيطرة ليسجل هدفه الأول في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء سجلها نيكولاس بيبي ثم عاد أستون فيلا وسجل هدفه الثاني عن طريق موارييس في الدقيقة 60 ولكن بمرور الوقت خطف أرسنال هدفه الثاني في الدقيقة 81 عن طريق تشامبريس بل وسجل هدفه الثالث عن طريق أوباميانج في الدقيقة 84 لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة يصل رصيد أرسنال إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد استون فيلا عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.