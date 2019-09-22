شكرا لقرائتكم خبر عن بمساعدة الـ«VAR».. ليفربول ينتصر على تشلسي في عقر داره ويتصدر "البريميرليج" (فيديو) والان مع التفاصيل

حقق فريق ليفربول صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب انتصاره علي تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، علي ملعب ستامفورد بريدج، مساء يوم الأحد ، في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

افتتح أهداف ليفربول "الكسندر انولدر" في الدقيقة 14، من ضربه حره من أمام منطقة الجزاء، وعزز المهاجم البرازيلي فرمنيو، بعد كره تابثة مميزه من روبرتسون ، الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 29، فيما أحرز الغاني نابي كيتا هدف تقليص الفارق في الدقيقة70، بعد مراوغة رائعه للدفاع الريدز، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده عند النقطة 18 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقة مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، في حين تجمد رصيد تشلسي عند حاجز النقطة الثمانية في المركز 11