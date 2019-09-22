شكرا لقرائتكم خبر عن الـ «VAR» يحبط تعديل نتيجة تشيلسي أمام ليفربول والان مع التفاصيل
ألغى حكم مباراة تشيلسي وليفربول، هدفا للبلوز، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم الأحد، بالجولة السادسة من البريميرليج.
وسجل سيزار أزبليكويتا هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 27، لكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو "فار" التي أثبتت وجود حالة تسلل، ليلغي الهدف.
وبعد دقائق قليلة من إلغاء الهدف، نجح البرازيلي روبرتو فيرمينو في تسجيل الهدف الثاني لليفربول، ليُزيد من مُعاناة تشيلسي الذي يتأخر بهدفين قبل نهاية الشوط الأول.
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