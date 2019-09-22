شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يتفوق على محرز من جديد بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
ساهم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول في تسجيل فريقه الهدف الأول في مرمى تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
صلاح يصنع الهدف الأول لليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي
وصنع محمد صلاح الهدف الأول الذي سجله ليفربول عن طريق أرنولد في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة.
صلاح يتفوق على محرز بالدوري الإنجليزي
وتفوق محمد صلاح على الجزائري رياض محرز لاعب وسط نادي مانشستر سيتي حيث أصبح أكثر لاعب من شمال إفريقيا ساهم في صناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي.
وقد ساهم محمد صلاح في 82 هدف مع نادي ليفربول حيث سجل 60 وصنع 22 هدف متفوقا على محرز الذي ساهم في 81 هدف حيث سجل 47 وصنع 37.
يذكر أن ليفربول متقدما على تشيلسي بهدفين مقابل هدف حتى الآن في المباراة التي تجمع بينهم حاليا بالدوري الإنجليزي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يتفوق على محرز من جديد بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.