صلاح يتفوق على محرز من جديد بالدوري الإنجليزي

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ساهم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول في تسجيل فريقه الهدف الأول في مرمى تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهم الآن ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح يصنع الهدف الأول لليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي

وصنع محمد صلاح الهدف الأول الذي سجله ليفربول عن طريق أرنولد في الدقيقة 14 من تسديدة رائعة.

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صلاح يتفوق على محرز بالدوري الإنجليزي

وتفوق محمد صلاح على الجزائري رياض محرز لاعب وسط نادي مانشستر سيتي حيث أصبح أكثر لاعب من شمال إفريقيا ساهم في صناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي.

وقد ساهم محمد صلاح في 82 هدف مع نادي ليفربول حيث سجل 60 وصنع 22 هدف متفوقا على محرز الذي ساهم في 81 هدف حيث سجل 47 وصنع 37.

يذكر أن ليفربول متقدما على تشيلسي بهدفين مقابل هدف حتى الآن في المباراة التي تجمع بينهم حاليا بالدوري الإنجليزي الممتاز.