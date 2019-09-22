شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد على يد وست هام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق على هزيمة الفريق اليوم الأحد على يد نادي وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات مورينيو عن مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

وقال مورينيو في تصريحات خلال تواجده في ستوديو "سكاي سبورتس" عن مباراة مانشستر يونايتد: "لم يكن هناك أي إيجابيات من مانشستر يونايتد في لقاء اليوم".

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وأضاف جوزيه: "لقد كنا سيئين في الموسم الماضي لكنني لا أرى أي تحسينات هذا الموسم".

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

واستطاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد وست هام إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.