اخبار الرياضه

مورينيو يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد على يد وست هام بالدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد على يد وست هام بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

علق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق على هزيمة الفريق اليوم الأحد على يد نادي وست هام يونايتد في بطولة الممتاز.

تصريحات مورينيو عن مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

وقال مورينيو في تصريحات خلال تواجده في ستوديو "سكاي سبورتس" عن مباراة مانشستر يونايتد: "لم يكن هناك أي إيجابيات من مانشستر يونايتد في لقاء اليوم".

Advertisements

وأضاف جوزيه: "لقد كنا سيئين في الموسم الماضي لكنني لا أرى أي تحسينات هذا الموسم".

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

واستطاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد وست هام إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يعلق على هزيمة مانشستر يونايتد على يد وست هام بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا