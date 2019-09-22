شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يهزم تشيلسي 2-1 بين جماهيره..وصلاح يصنع هدفاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول فوزاً مستحقاً على تشيلسي على أرضه وبين جماهيره على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 2-1 .

انتهى الشوط الأول من مواجهة تشيلسي وليفربول بتقدم نادي ليفربول بهدفين دون رد ،سجل الهدفين أرنولد في الدقيقة 14 من ضربة حرة مباشرة وروبرت فيرمينو في الدقيقة 30، و قلص كانتى النتيجة بهدف رائع فى الشوط الثاني فى الدقيقة 71.

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وصنع محمد صلاح نجم مصر، الهدف الأول لفريق ليفربول حيث نفذت ركلة الحرة عن طريق تمريرة قصيرة بالكعب من محمد صلاح إلى أرنولد المتمركز على حدود منطقة الجزاء والذي صوب كرة صاروخية سكنت أقصى يسار كيبا.

وجاء الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينو بعد ركلة حرة من جهة اليسار نفذت عن طريق تمريرة قصيرة إلى أرنولد والذي أرسل كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها روبيرتو فيرمينو برأسية رائعة سكنت الشباك.

وسجل كانتى هدف البلوز الوحيد بمجهود فردي رائع فى الدقيقة 71 وتسديدة قوية سكنت شباك أدريان

بهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة .