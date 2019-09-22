رياضة | كانتي يقلص الفارق لتشيلسي بصاروخية في شباك ليفربول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانتي يقلص الفارق لتشيلسي بصاروخية في شباك ليفربول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وست هام يونايتد
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مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
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وولفرهامبتون
آرسنال
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أستون فيلا
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ليفربول
خيتافي
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ريال مايوركا
إسبانيول
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ريال سوسييداد
فالنسيا
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ليجانيس
أتلتيك بيلباو
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ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
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بولونيا
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روما
ليتشي
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نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
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فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
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بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
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15:00
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مصر المقاصة
الانتاج الحربي
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نادي مصر
وادي دجلة
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طنطا
المصري البورسعيدي
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حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
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ليل
ليون
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باريس سان جيرمان