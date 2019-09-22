رياضة | كانتي يقلص الفارق لتشيلسي بصاروخية في شباك ليفربول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كانتي يقلص الفارق لتشيلسي بصاروخية في شباك ليفربول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد 2 x

15:00 0 مانشستر يونايتد كريستال بالاس 1 x

15:00 0 وولفرهامبتون آرسنال 1 x

17:30 2 أستون فيلا تشيلسي 1 x

17:30 2 ليفربول الدوري الإسباني خيتافي 4 x

12:00 2 ريال مايوركا إسبانيول 1 x

14:00 3 ريال سوسييداد فالنسيا 1 x

16:00 1 ليجانيس أتلتيك بيلباو - x

18:30 - ديبورتيفو ألافيس إشبيلية - x

21:00 - ريال مدريد الدوري الإيطالي بولونيا 1 Advertisements x

15:00 1 روما ليتشي 1 x

15:00 4 نابولي الدوري الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ 2 x

15:30 1 فورتونا دوسلدورف آينتراخت فرانكفورت 1 x

18:00 1 بوروسيا دورتموند الدوري المصري الممتاز أسوان 2 x

15:00 3 مصر المقاصة الانتاج الحربي 2 x

17:30 0 نادي مصر وادي دجلة 0 x

17:30 0 طنطا‏ المصري البورسعيدي - x

20:00 - حرس الحدود الدوري الفرنسي الدرجة الأولى رين 1 x

15:00 1 ليل ليون - x

21:00 - باريس سان جيرمان

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