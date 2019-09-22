رياضة | موعد الكشف عن الجهاز المعاون للبدري فى متخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الكشف عن الجهاز المعاون للبدري فى متخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى يقوده حسام البدري، يوم الأربعاء المقبل، قبل عقد مؤتمر صحفي كبير للكشف رسمياً عن الجهاز بالكامل يوم الخميس المقبل.

الجهاز المعاون لحسام البدري في قيادة منتخب مصر

إستقر حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر على تواجد كل من طارق مصطفي نجم الزمالك السابق وأحمد أيوب مدرب الأهلى السابق فى منصب المدرب العام وعلى تواجد سيد معوض فى منصب المدرب المساعد بعد ان عمل من قبل هو وأيوب مع حسام البدري في الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بينما حتى الأن أصبح الإستقرار بشكل كبير على تواجد أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك ضمن الجهاز المعاون للبدري كمدرب للحراس.

مدير المنتخب

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إختار الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وأيضاً حسام البدري نجم الكرة المصرية السابق محمد بركات فى منصب مدير المنتخب لبدء العمل الإداري بعد أن قرر الإعتزال عام 2013 ويتمتع بركات بعلاقة كبيرة مع حسام البدري الذى كان مدربه لطيلة سنوات فى النادى الأهلى.

وتعاقد الاتحاد المصري مع المدير الفنى حسام البدري المدير الفني السابق لتولى القيادة الفنية للمنتخب الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

واجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مع حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، من أجل إطلاح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سياسة المدرب الجديد للفراعنة خلال المرحلة المقبلة وأيضاً على معرفة مقتراحاته للجهاز المعاون الذى سيكون معه فى قيادة المنتخب الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.