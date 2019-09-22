شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من سولشاير على رئيس ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، رداً على الشائعات حول إمكانية انتقال لاعبه بول بوغبا لريال مدريد في مواسم الانتقالات المقبلة، أنه لا يستمع إلى رئيس النادي "الملكي"، فلورنتينو بيريز، مشيراً إلى أنه لا يشعر بالقلق حيال مسقبل لاعب الوسط الفرنسي.
وجاءت تصريحات المدرب النرويجي بعدما أكد رئيس الريال في وقت سابق أن الفريق الإنجليزي لم يوافق على بيع بوغبا لـ"الميرينغي" في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.
وقال سولشاير الذي سيفتقد لجهود لاعبه الفرنسي في مواجهة وست هام يونايتد المقررة الأحد، في الجولة 6 من البريميير ليغ، للإصابة: "لا أستمع لرئيس ريال مدريد، بول يعمل بجد والتزام تجاه الفريق".
وأضاف لست قلقاً الآن ولن أكون كذلك لاحقاً، إذا عادت الشائعات مجدداً في يناير (كانون الثاني)، لن أقلق وإذا اضطررنا لمواجهة هذه التكهنات مجدداً في الصيف لن أقلق أيضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رد صادم من سولشاير على رئيس ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.