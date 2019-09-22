الامارات | رد صادم من سولشاير على رئيس ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من سولشاير على رئيس ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، رداً على الشائعات حول إمكانية انتقال لاعبه بول بوغبا لريال مدريد في مواسم الانتقالات المقبلة، أنه لا يستمع إلى رئيس النادي "الملكي"، فلورنتينو بيريز، مشيراً إلى أنه لا يشعر بالقلق حيال مسقبل لاعب الوسط الفرنسي.

وجاءت تصريحات المدرب النرويجي بعدما أكد رئيس الريال في وقت سابق أن الفريق الإنجليزي لم يوافق على بيع بوغبا لـ"الميرينغي" في سوق الانتقالات الصيفي الأخير.

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وقال سولشاير الذي سيفتقد لجهود لاعبه الفرنسي في مواجهة وست هام يونايتد المقررة الأحد، في الجولة 6 من البريميير ليغ، للإصابة: "لا أستمع لرئيس ريال مدريد، بول يعمل بجد والتزام تجاه الفريق".

وأضاف لست قلقاً الآن ولن أكون كذلك لاحقاً، إذا عادت الشائعات مجدداً في يناير (كانون الثاني)، لن أقلق وإذا اضطررنا لمواجهة هذه التكهنات مجدداً في الصيف لن أقلق أيضاً".