شكرا لقرائتكم بعد انتهاء الجلسة.. بركات وسيد معوض فى الجبلاية لمتابعة محمد صلاح أمام تشيلسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد بركات مدير المنتخب الجديد، وسيد معوض المدرب المساعد، على متابعة مباراة ليفربول أمام تشيلسي المقامة خلال الوقت الحالى بالدوري الإنجليزى.

واستمر بركات ومعوض في اتحاد الكرة بعد انتهاء جلسة مسؤولي الجبلاية مع الجهاز الفني الجديد للفراعنة من أجل متابعة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول.

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فيما غادر أحمد أيوب المدرب العام الجديد لمنتخب مصر، مقر اتحاد الكرة، بعد انتهاء جلسته مع مسؤولي الجبلاية في حضور حسام البدري المدير الفني ورفض أحمد أيوب التعليق على أي شيء يخص عمله بالمنتخب وأكد أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن اعلان القرار وسيتم الاعلان الرسمي عن الحهاز بالكامل خلال ساعات.

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس بمقر الجبلاية لتقديم الجهاز الفتي الجديد للمنتخب الي جانب الاعلان عن خطة المرخلة القبلة، استقر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وأحمد أيوب مدرب عام طارق مصطفي مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مددب حراس مرمى.