شكرا لقرائتكم مونشنغلادباخ يقلب تأخره إلى فوز أمام فورتونا دوسلدورف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ تأخره بهدف أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم فورتونا دوسلدورف بهدف سجله قاسم نوهو في الدقيقة السادسة وتعادل ماركوس تورام لمونشنغلادباخ في الدقيقة 74، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 88. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس، محققا فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مباراة.

فيما توقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر متلقيا خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.