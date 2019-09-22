بثلاثية مقابل هدفين.. المقاصة يخطف الفوز من أسوان في بداية مشواره بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهت مباراة أسوان ومصر للمقاصة بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق خالد أوتشو في الدقيقة 30 من عمر المباراة، ثم تعادل محمود نعيم بالدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول تقدم أحمد عبد الظاهر لأصحاب الارض في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الفريقين هجماتهما وتمكن عمرو مرعي من تسجيل ثنائية في الدقيقة 64 و78 لخطف الثلاث نقاط للفريق الفيومي.

بدأ أسوان -أصحاب الأرض- المباراة تحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي بتشكيل مكون من

حراسة مرمى: مسعد عوض

خط الدفاع: الحسيني سمير و محمد جابر و السنجهاوي و محمود نعيم

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خط الوسط: أحمد صغيري و أحمد عامر و أحمد الشيخ و عبد الرحمن جبنه وحسن طارق

خط الهجوم: أحمد عبد الظاهر

بينما استعان أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للمقاصة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد مودى- حسني فتحي- عاصم سعيد- محمد دسوقي.

خط الوسط: صلاح ريكو- خالد اوتشو- محمد رمضان- باولن فوافي- محمد إبراهيم.

وفي الهجوم: عمرو مرعى