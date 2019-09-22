قمة بريميرليج.. تشيلسي 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وليفربول في اللقاء الذي يقام على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 15 نقطة بالفوز في خمس مباريات متتالية، حيث يتفوق "الريدز" على مانشستر سيتي بفارق نقطتين بعدما فاز "السيتيزنز" بنتيجة كاسحة خلال هذه الجولة أمام واتفورد بنتيجة (8-0).

في المقابل، يحتل تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

كان الموسم الماضي انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب تشيلسي "ستامفورد بريدج"، في المقابل تفوق ليفربول في لقاء الدور الثاني بالفوز (2-0) على "الآنفيلد".

تشكيل تشيلسي: كيبا - سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن - فيكايو توموري - إيمرسون بالميري - كانتي - جورجينيو - كوفاسيتش - ويليان - مونت - أبراهام.

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تشكيل ليفربول: أدريان - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - فينالدوم - هندرسون - ساديو ماني - محمد صلاح - فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

تقدم ليفربول في بداية المباراة بالدقيقة 14، بتسديدة من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، مررها صلاح لأرنولد الذي سددها في شباك البلوز.

وفي الدقيقة 24 كاد تامي أبراهام أن يسجل التعادل لتشيلسي بعد انفراده بمرمى ليفربول لكن أدريان يتألق ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة الـ27 نجح الظهير الأيسر لتشيلسي سيزار أزبيليكويتا هدف التعادل للبلوز لكن حكم المباراة يلغى هدف بداعي التسلل.