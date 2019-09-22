محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ليفربول في قمة الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج". تشكيل تشيلسي شهد ظهور مونت والذي كانت تحوم الشكوك حوله بعد تعرضه للإصابة في مباراة فالنسيا بدوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يعتمد لامبارد على مهاجمه الهداف أبراهام والذي سجل سبعة أهداف مع "البلوز" خلال المباريات الخمسة الماضية. ومن المقرر أن يظهر تشيلسي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كيبا. Advertisements خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندرياس كريستنسن - فيكايو توموري - إيمرسون بالميري. خط الوسط الدفاعي: كانتي - جورجينيو - كوفاسيتش. خط الوسط الهجومي: ويليان - مونت. خط الهجوم: أبراهام. جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بعد الفوز بأول خمس جولات بالدوري، في المقابل يمتلك تشيلسي 8 نقاط حيث يتواجد في المركز الحادي عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي.. ظهور مونت.. وأبراهام يقود الهجوم أمام تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.