منتخب الناشئين يخوض مباراة مصيرية أمام بنغلادش للعبور إلى النهائيات الآسيوية

يستعد منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الأحد، لخوض مباراة مصيرية أمام منتخب بنغلادش لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين2020.



وتبدأ المبارأة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب قبة أسباير في العاصمة القطرية "الدوحة" وستبث عبر قناة الكأس القطرية وقناتي اليمن والسعيدة .



ويدخل المنتخب اللقاء متصدرا لمجموعته الخامسة بفارق الأهداف عن قطر، حيث يملك أربع نقاط وتسعة أهداف صافية بفوز على بوتان (1/10) وتعادل أمام قطر (1/1).



ويسعى اليمن في المبارأة إلى خطف الفوز على "بنغلادش" وحسم تأهله بالفوز .



يذكر أن منتخب بنغلادش يمتلك حظوظاً للتأهل بعد فوزه في الجولة السابقة على بوتان بثلاثية نظيفة، وسيحرص على الفوز في المباراة أمام منتخبنا.



وينص نظام التصفيات على تأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني (من المجموعات ال 11)، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.



وفي حال حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.





